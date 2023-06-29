Алмазное бурение и резка по Москве и Московской области от 11200 руб.
Наши услуги
Область применения
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Прокладки и установки систем водоснабжения
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Монтаж различных сплит-систем
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Монтаж проводки отопления
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Создание в стенах воздуховодов
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Прокладки систем вентиляции, связи и коммуникаций
Портфолио наших работ
Стоимость работ
Цены
|Диаметр отверстий в мм
|Газоблок
|Кирпич и бетон
|Бетон армированный
|Цена в руб. рассчитывается за 1 см
|16-45 мм
|70
|70
|70
|цена за 1 см в рублях
|52-62 мм
|50
|55
|55
|цена за 1 см в рублях
|72-102 мм
|55
|55
|60
|цена за 1 см в рублях
|103-132 мм
|55
|55
|70
|цена за 1 см в рублях
|133-162 мм
|60
|60
|75
|цена за 1 см в рублях
|163-182 мм
|70
|75
|90
|цена за 1 см в рублях
|183-202 мм
|80
|90
|110
|цена за 1 см в рублях
|220 мм
|90
|105
|125
|цена за 1 см в рублях
|252 мм
|110
|140
|150
|цена за 1 см в рублях
Мы лучшие в своем деле
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Консультация от специалистов
Бесплатную консультация от специалистов алмазного сверления
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Работаем только профессиональным оборудованием HILTI
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