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Алмазное бурение и резка по Москве и Московской области от 11200 руб.

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Наши услуги

Услуги

Область применения

  • Прокладки и установки систем водоснабжения

  • Монтаж различных сплит-систем

  • Монтаж проводки отопления

  • Создание в стенах воздуховодов

  • Прокладки систем вентиляции, связи и коммуникаций

Портфолио наших работ

Стоимость работ

Цены
Диаметр отверстий в мм Газоблок Кирпич и бетон Бетон армированный Цена в руб. рассчитывается за 1 см
16-45 мм 70 70 70 цена за 1 см в рублях
52-62 мм 50 55 55 цена за 1 см в рублях
72-102 мм 55 55 60 цена за 1 см в рублях
103-132 мм 55 55 70 цена за 1 см в рублях
133-162 мм 60 60 75 цена за 1 см в рублях
163-182 мм 70 75 90 цена за 1 см в рублях
183-202 мм 80 90 110 цена за 1 см в рублях
220 мм 90 105 125 цена за 1 см в рублях
252 мм 110 140 150 цена за 1 см в рублях

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  • Консультация от специалистов

    Бесплатную консультация от специалистов алмазного сверления

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  • Оперативный выезд 24/7 Гарантия

    Оперативность, качество работы, цена. Гарантия на все виды работ.

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